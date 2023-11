PSG - Mercato : c'est confirmé pour Alphonso Davies !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce mercredi, le journaliste anglais, Graeme Bailey, a annoncé que le Paris Saint-Germain, qui est à la recherche d'un latéral gauche sur le marché des transferts, serait entré dans la danse dans le dossier menant à Alphonso Davies. Intérêt confirmé du PSG pour Davies ! L'intérêt du champion de France en titre pour le latéral gauche du Bayern Munich serait bien fondé puisqu'il a été confirmé quelques heures plus tard par Defensa Central. D'après le média espagnol, Manchester City, Liverpool et Chelsea surveilleraient également la situation de l'international canadien, qui donnerait pour l'heure ses faveurs au Real Madrid. Reste à savoir si le PSG ou l'un des autres courtisans d'Alphonso Davies pourra inverser la tendance dans ce dossier. 🧐Alphonso Davies se mantiene firme en su postura https://t.co/24U7x8TEok — Defensacentral.com (@defcentral) November 15, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Après le journaliste anglais, Graeme Baileye, c'est au tour du média espagnol Defensa Central, d'annoncer que le Paris Saint-Germain serait intéressé par le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies.

Fabien Chorlet

Rédacteur