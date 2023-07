PSG - Mercato : c'est confirmé pour Højlund !

Le PSG a perdu la bataille Rasmus Højlund. En quête d'un numéro 9, le club de la capitale convoitait le jeune danois qui va, comme attendu, filer à Manchester United. Après plusieurs jours de négociations avec l'Atalanta Bergame, les Red Devils touchent enfin au but.

Tous les spécialistes du mercato, dont Fabrizio Romano, l'annoncent ce samedi soir, un accord total a été trouvé entre la Dea et United pour un transfert autour de 70 millions d'euros. Højlund, qui rêvait de rejoindre le club mancunien, va signer un contrat de cinq ans dans les prochaines heures. Le PSG peut définitivement tourner la page.

Rasmus Højlund to Manchester United, here we go! Agreement reached right now with Atalanta 🚨🔴🇩🇰 #MUFC



Package will be around €70m with add ons, clubs preparing documents in the next 24 hours.



Højlund agreed 5 year deal ten days ago as he only wanted Manchester United. pic.twitter.com/MVN0ubeH7O