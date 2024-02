PSG Mercato : c’est confirmé pour l’annonce imminente de Mbappé sur son avenir !

Le PSG aura finalement été plutôt sage au mercato hivernal. Avec les signatures de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, les dirigeants qatariens n’ont pas fait de folie. Et Kylian Mbappé dans tout ça ? Pour l’attaquant de 25 ans, la période qui s’avance s’annonce bouillante. Selon L’Équipe, qui confirme les dernières informations de la presse espagnole sur le sujet, l’heure de sa décision est venue.

Aux très rares qui l’interrogent sur le timing de son choix quant à son avenir, Mbappé répète la même chose : pas avant la fin du mercato hivernal. Après une campagne de communication censée rafraîchir son image, le numéro 7 du PSG est arrivé au bout de son délai. « Cette fois, c’est proche. En ce début de mois de février, sur le terrain comme en dehors, Paris joue une très grande partie de son avenir à court terme », conclut le quotidien sportif. Hier, Daniel Riolo disait que Mbappé allait bien signer au Real Madrid.

Pour résumer

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que Kylian Mbappé (25 ans) ne devrait plus mettre beaucoup de temps pour éclaircir son avenir personnel. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont d'ores et déjà en ébullition.