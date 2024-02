PSG Mercato : c'est confirmé pour la prolongation de Xavi Simons !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce vendredi, le compte Twitter @PSGInside_Actu a annoncé que le Paris Saint-Germain voudrait prolonger le contrat d'une saison supplémentaire de Xavi Simons, qui est actuellement prêté au RB Leipzig.

Xavi Simons a dit oui pour prolonger au PSG

Quelques heures plus tard, le journaliste turc, Ekrem Konur, s'est montré encore plus affirmatif à ce sujet, assurant que les dirigeants parisiens auraient déjà bouclé cette prolongation d'un an du milieu offensif néerlandais, qui devrait donc bientôt être lié jusqu'en juin 2028 avec le PSG. Reste désormais à savoir si le joueur formé au FC Barcelone reviendra à Paris l'été prochain ou s'il restera en prêt à Leipzig la saison prochaine.

