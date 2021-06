PSG – Mercato : c'est signé pour Donnarumma, son contrat XXL à Paris dévoilé !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Non non, Gianluigi Donnarumma n'était pas à Paris ce lundi. Si le gardien du Milan AC va bien rejoindre le PSG, c'est à Rome que le club de la capitale lui a fait passer sa visite médicale selon Nicolo Schira. Et le journaliste italien l'assure : tout est ok. Le portier de l'Italie s'est engagé jusqu'en 2026 et il touchera 10 M€ par an, plus 2 M€ de bnos. « Le deal est confirmé, l'annonce officielle va suivre », affirme-t-il.

Medicals completed for Gigio #Donnarumma with #PSG in Roma (not in Firenze or Coverciano...). Contract until 2026 (€10M/year + 2M as bonuses) and ready a special official announcement. Confirmed and Done deal! #transfers https://t.co/YEtGb0HKs5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2021