PSG - Mercato : c'est signé pour la première recrue parisienne de l'été

L'information est signée Fabrizio Romano. Selon le journaliste italien, le PSG a levé l'option d'achat de Nuno Mendes. « Le Sporting a reçu la lettre officielle du PSG », annonce le spécialiste des transferts. L'option d'achat était fixée à 40 M€.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. 🚨🇵🇹 #PSG



Nuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk