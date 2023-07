PSG – Mercato : ça se confirme pour Kepa, Donnarumma a pris sa décision !

Courtois, Lloris, Kepa... le PSG ou plutôt Luis Enrique souhaite recruter un nouveau gardien cet été et cela pourrait fragiliser Gianluigi Donnarumma. Mais le portier italien ne se voit pas ailleurs qu'à Paris à en croire le journaliste britannique Ben Jacobs.

Selon lui, le PSG est bien en contacts avec Kepa, le portier basque de Chelsea. Mais Donnarumma « s'attend toujours à jouer pour le PSG cette saison » et la direction l'aurait rassuré sur ses perspectives.

Understand Gianluigi Donnarumma

still expects to play for PSG next season despite links with Kepa Arrizablaga.



Donnarumma has been told by senior management they are looking forward to welcoming him back and is intent on staying in Paris.🧤 pic.twitter.com/lLlv6fXTBR