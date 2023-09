PSG - Mercato : Campos a ciblé le nouveau Verratti, il ne coûte que 2 M€ !

Après un début de saison au ralenti, le PSG semble avoir trouvé la bonne carburation. Ce ne sont pas le Borussia Dortmund (2-0) et l'OM (4-0), balayés la semaine dernière au Parc, qui diront le contraire. Mais à ce moment-là de la saison, tout va généralement très bien à Paris depuis que le Qatar a pris les commandes. C'est au printemps que ça se gâte... Mais même si le ciel est dégagé en ce moment au-dessus de sa tête, Luis Campos prépare déjà les prochains mercatos. Et selon la presse espagnole, il aurait ciblé le nouveau Verratti en Liga.

Le média Tribuna Deportiva annonce que le PSG lorgne le milieu défensif Javi Guerra (20 ans), dont le profil ressemble beaucoup à celui de l'Italien, qui a quitté Paris cet été après onze années de bons et loyaux services. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Valence, Guerra a percé chez les pros en avril dernier et est devenu titulaire dans le club Ché cette saison. Il totalise 4 buts et 1 passe décisive en 16 matches de Liga avec le VCF, ce qui montre qu'il est même plus décisif que Verratti... Cerise sur le gâteau, il ne coûterait que 2 M€, selon Transfermarkt. Un vrai bon plan, donc...

I just can’t get this Javi Guerra goal out of my mind, this guy is truly sensational at just 20 years old. 💫🇪🇸pic.twitter.com/yjYPRhmi7b