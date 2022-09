PSG - Mercato : Campos a créé un malaise qui impacte le onze de Galtier

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Gianluigi Donnarumma (23 ans) continue de ne pas donner tous les gages de sécurité au PSG. Plus d’un an après son arrivée au sortir d’un Euro très solide remporté avec l’Italie, le portier transalpin semble fébrile depuis le début de la saison. Il suffit d’observer la moue renfrognée de Christophe Galtier sur le but de la Juventus Turin, mardi, pour comprendre que la sortie manquée par l’ancien gardien de l’AC Milan n’avait pas été à son goût.

« Ce n’est pas la seule action qui a interrogé l’entraîneur parisien cette saison, indique L’Équipe. En interne, les difficultés à gérer la profondeur, comme face à Monaco et les prises de risque dans le jeu au pied de l’Italien ne sont pas passées inaperçues. »

De son côté, Donnarumma estime qu’une promesse n’a pas été tenue : celle de se séparer de Keylor Navas cet été, lui qui craint ainsi de revivre une saison comparable à la précédente, avec l’ombre du Costaricien de plus en plus envahissante au fil de la saison. Le problème, non résolu par Luis Campos, a donc des répercussions dont le coach du PSG se serait bien passé.