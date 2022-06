PSG - Mercato : Campos a lancé un plan B à Tchouaméni, 50 M€ dégainés !

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Et si la solution du milieu de terrain pour Paris était une jeune pépite de Serie A ? Le coup avait déjà plutôt bien marché avec Javier Pastore et Marco Verratti. Cette fois, Luis Campos aurait des vues sur Ederson, milieu défensif brésilien de 22 ans évoluant à Salernitana. Alors que la piste Paul Pogba s’éloigne de plus en plus, les dirigeants parisiens pourraient sentir la bonne affaire.

Formé à Fortaleza au Brésil, Ederson a découvert l’Europe cette saison, et plus précisément la Serie A avec Salernitana où il aura côtoyé entre autres Franck Ribery. À l’issue d’un premier exercice remarqué le brésilien est approché par le PSG mais certains clubs italiens ont de l’avance sur le dossier. « Il y a une offre de l’Inter et une offre tangible de l’Atalanta » a déclaré le PDG de Salernitana Maurizio Milan.

Le PSG fait feu de tout bois au mercato

Ce dernier a rajouté que la valorisation dépasse les 20 millions d’euros mais qu’un club étranger pourrait bien débarquer. Pour notre expert mercato Ignazio Genuardi, l’intérêt pour le joueur monte, et les enchères aussi. De quoi laisser une chance au PSG qui dispose de moyens plus conséquents que ses concurrents italiens.

Par ailleurs, La Gazzetta dello Sport révèle l’existence d’une offre du PSG à hauteur de 50 M€ pour Milan Skriniar, défenseur central de l’Inter Milan. Cette offre ne serait pas suffisante pour les Nerazzurri, qui attendraient 20 millions de plus pour leur stoppeur alors que Chelsea serait également sur les rangs. Campos devrait bientôt revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse.

#Inter ? #PSG ? #Atalanta ? Alors que le Brésilien #Ederson suscite de nombreux intérêts en Italie et à l’étranger, la #Salernitana commence à ouvrir la porte, mais l’objectif est de faire monter les prix. En peu de temps, on est déjà passé de 20 à 25 M€ pour cet été. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 8, 2022

Un milieu de 22 ans à 25 millions d’euros, un bon coup à tenter pour le PSG ?

Pour résumer Alors que la piste Pogba s'éloigne pour Paris et après l'échec Tchouaméni, Luis Campos a coché plusieurs noms dont celui d'Ederson. Le milieu défensif brésilien de 22 ans de Salernitana est aussi sur les tablettes de l'Inter et de l'Atalanta entre autres. La Salernitana "commence à ouvrir la porte mais l'objectif est de faire monter les prix, en peu de temps on est déjà passés de 20 à 25 millions d'euros" d'après notre expert Mercato Ignazio Genuardi.

Yann Noailles

Rédacteur

