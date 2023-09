PSG - Mercato : Campos a essayé de virer une autre star avec Verratti

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Le mercato n'est jamais un moment simple. Avec ses vérités, ses mensonges et ses innombrables rumeurs. Alors que Marquinhos, le défenseur brésilien du PSG, a prolongé son contrat il y a quelques mois, et que ses partenaires ont décidé de le nommer capitaine cette saison, le compte twitter Sports Zone indique une réalité beaucoup plus complexe.

Campos voulait deux départs

Car en marge de cette reconduction de contrat, Luis Campos, le patron du sportif au PSG, aurait aimé se séparer de Marquinhos. Au même titre que Verratti, qui lui a bel et bien rejoint le Qatar.

Marquinhos comme Verratti ont bouclé leur prolongation en mai 2022. Campos a renégocié quelques détails mais il voulait se séparer des deux, surtout de Verratti. Donc oui, ça fait « longtemps » que la direction veut s’en séparer en termes de mois, surtout Campos.



