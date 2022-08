PSG - Mercato : Campos a lancé un avertissement à Ramos

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Sergio Ramos (36 ans) est en pleine renaissance. Arrivé au PSG l’été dernier, l’ancien capitaine du Real Madrid n’avait disputé que 13 matches en raison de pépins physiques récurrents au mollet. Bien pris en charge par le staff médical parisien, en qui il a plus confiance désormais, il va pouvoir enchaîner une quatrième rencontre comme titulaire.

Il s’agit d’une première depuis son arrivée au PSG et qui lui permet de prendre plus de poids et d’assurance dans le vestiaire. S’il n’hésite plus désormais à hausser le ton, comme pour calmer les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé suite au penaltygate, il sait son statut fragile et en danger.

Si le dialogue est ouvert aussi bien avec Christophe Galtier qu’avec Luis Calmpos, L’Équipe explique que le Portugais l’a averti que le PSG chercherait à « se renforcer en défense pour le mettre en concurrence sans que cela ne vienne perturber leurs relations. »