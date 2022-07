PSG – Mercato : Campos a toujours la main pour Scamacca, Reims tient tête pour Ekitike

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG est bel et bien toujours en pôle sur le dossier Gianluca Scamacca (Sassuolo, 23 ans) et ce malgré les rumeurs venant d'Italie selon lesquelles West Ham aurait offert 40 M€ pour le jeune attaquant transalpin. L'Equipe tempère en effet cette rumeur affirmant que les Hammers sont allés beaucoup moins loin qu'annoncé pour Scamacca. « Selon une source proche de West Ham, les discussions seraient mieux engagées avec Paris. Qui refuse toujours de s'aligner sur les 50 M€ réclamés par la direction de Sassuolo », écrit le quotidien. Al-Khelaïfi pour débloquer le dossier Ekitike De son côté, l'Union fait le point sur le dossier Hugo Ekitike, affirmant que le jeune attaquant – qui veut à tout prix rejoindre Paris – a refusé définitivement l'offre de Newcastle. L'intéressé serait même prêt à attendre car le PSG – qui a d'autres priorités – ne bougera pas dans l'immédiat. Si les discussions sont toujours en cours entre Antero Henrique, qui gère les négociations, et Mathieu Lacour, le DG champenois, Reims ne compte pas lâcher à moins de 40 M€, soit le montant de l'offre des Magpies. En Champagne, on attend d'ailleurs du PSG que le dossier soit repris en main par Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG en pôle sur Scamacca et Ekitike Désireux de récupérer un attaquant en devenir en doublure de Kylian Mbappé, le PSG a avancé ses pions sur Gianluca Scamacca (Sassuolo, 23 ans) et Hugo Ekitike (Stade de Reims, 20 ans). Le point sur ces deux dossiers.

