PSG - Mercato : Campos cible ces 3 attaquants pour épauler Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que le milieu de terrain portugais, Vitinha, est la première recrue estivale du Paris Saint-Germain, Luis Campos doit désormais recruter en défense et surtout en attaque.

Podcast Men's Up Life

Selon les informations de Foot Mercato, le conseiller sportif du club de la capitale voudrait recruter pas moins de trois attaquants lors de ce mercato estival. L'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC aimerait s'offrir Robert Lewandowski (Bayern Munich), qui serait bien évidemment titulaire à la pointe de l'attaque parisienne, Gianluca Scamacca (Sassuolo) en doublure et un jeune attaquant à fort potentiel comme Hugo Ekitike (Stade de Reims).

🚨Info : Comme révélé en juin dernier, Paris s'intéresse à Ekitike 🇫🇷.



• Validé par Campos 🇵🇹 et Henrique 🇵🇹.



• Contact établi avec #Reims et l'agent.



• Paris veut Lewandowski 🇵🇱, Scamacca 🇮🇹 et un troisième attaquant.



Avec @sebnonda https://t.co/LyKIXkbyBs