PSG - Mercato : Campos discute avec un renfort français inattendu

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain a besoin de plusieurs choses cet été pour correctement restructurer son effectif. En premier lieu, de renforcer son milieu de terrain, puis de compter sur quelques renforts sur les fronts offensifs et défensifs. Ainsi, dans la nouvelle idée du PSG de partir sur un projet plus « français », Luis Campos s’intéresserait à une piste de Premier League. Un franco-anglais sur les tablettes La nouvelle idée de Luis Campos se trouverait ainsi à Londres, en la personne de Michael Olise, selon Loïc Tanzi. Le jeune milieu de terrain franco-anglais de Crystal Palace plaît par sa technique et sa virtuosité balle au pied, et a de l’intérêt en Premier League également. Mais le directeur du football du Paris Saint-Germain compte bien rafler la mise en agissant le plus tôt possible pour convaincre le club où John Textor est également actionnaire. 🔴🔵Confirmation de @SportsZone__



Les agents de Michael Olise ont été contacté par Luis Campos la semaine dernière.



Une belle offre pourrait convaincre le club anglais qui n’est pas vendeur. https://t.co/iiWxO1ZG0A — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) May 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Probablement pour entrer dans une certaine rotation dans un premier temps, Michael Olise serait une recrue intéressante pour l’avenir du PSG. À voir de quelle manière reposera l’avenir des jeunes du centre de formation du PSG avec ces nouvelles recrues pouvant leur boucher la porte.

Louis Leymarie

Rédacteur