PSG – Mercato : Campos est fixé pour l’arrivée de Vitihna

Quelle sera la première recrue du PSG sous l’ère Luis Campos ? Le nouveau conseiller sportif du club de la capitale travaille pour dénicher les bons coups du marché. Parmi ses priorités : Vitinha (22 ans), le milieu portugais du FC Porto, avec qui Paris a négocié pour s’offrir le joueur. Le Portugais n’est toujours pas à un joueur du PSG mais Campos sait quand il va arriver.

Selon A Bola, le petit retard dans le transfert de Vitinha est dû à un léger désaccord entre le PSG et Porto pour le paiement de la clause libératoire du milieu de terrain. Paris souhaiter payer les 40 M€ en deux fois tandis que le club portugais les voulait en une fois. Un accord a depuis été trouvé à ce sujet. Le journal portugais précise également que Vitinha va poser ses valises à Paris la semaine prochaine, et donc, devenir un jouer du PSG en même temps. Il ne manque plus que la visite médicale.

Pour résumer Luis Campos travaille depuis plusieurs jours pour recruter de nouveaux joueurs mais Vitinha (22 ans) n’est toujours pas Parisien. Mais le nouveau conseiller sportif du PSG sait que le milieu portugais arrivera la semaine prochaine.

