PSG - Mercato : Campos fait une croix sur Skriniar, un autre transfert acté lundi ?

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Christophe Galtier n’a pas fini de rouspéter. Confronté à certains blocages au recrutement cet été, l’entraîneur du PSG a lancé un avertissement salé cette semaine en conférence de presse pour décoincer certains dossiers chauds du mercato. Ce ne sera pas le cas de Milan Skriniar (Inter Milan, 27 ans).

« Nous sommes vraiment heureux que Skriniar ne soit plus disponible sur le marché, a annoncé son coach Simone Inzaghi hier. Ce n'est pas facile de gérer ce genre de situations avec la Ligue en cours et le marché toujours ouvert. » Pour entériner définitivement la fin du dossier, Nicolo Schira affirme que l’Inter Milan discutera ces prochains jours avec l’agent du défenseur slovaque pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2027. Une hausse de salaire de 6 millions d’euros par an avec bonus est dans les tuyaux.

En échec pour Skriniar, donc, Luis Campos pourrait voir arriver une bonne nouvelle au niveau des départs dès demain avec la vente d’Eric Junior Dina Ebimbe à Francfort. Celle-ci a pris plus de temps que prévu suite à une visite médicale compliquée mais un prêt avec option d’achat est bien sur les rails. « Elle deviendra obligatoire si l’Eintracht ne descend pas en fin de saison. Montant de l’OA : 6,5 M€. Le PSG a inclus une clause de rachat dans le deal », fait savoir Fabrice Hawkins (RMC Sport).