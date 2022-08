PSG – Mercato : Campos n'aurait pas enterré la piste Rashford à Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Sous contrat jusqu'en juin 2023 et tenté par un départ au PSG, Marcus Rashford n'est pas certain d'être en mesure de quitter Manchester United cet été. Erik ten Hag comptant sur son buteur, les Red Devils envisagent notamment de lever l'option d'une année supplémentaire de Rashford pour l'empêcher de partir et réclamer plus de 100 M€ à Paris.

Doit-on croire à l'offre XXL du PSG pour Rashford ?

Du côté de Luis Campos et de Paris, on s'est déjà paré à toute éventualité en cherchant un plan B (Rafael Leao, Gonçalo Ramos) mais on reste sur le dossier. Les tabloïds britanniques The Times et The Sun assurent même que le club francilien est prêt à une « offre XXL » pour récupérer Marcus Rashford.

On peut quand même douter du fait que Paris, surveillé par le fair-play financier et bloqué sur des dossiers tout aussi urgent en défense (Skriniar notamment), soit prêt à aligner une somme folle pour un Marcus Rashford promis au rôle de doublure de luxe derrière le trio Messi – Neymar – Mbappé.