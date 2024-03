Mercato : le PSG ne lâche pas Leroy Sané, le FC Barcelone non plus !

Leroy Sané va-t-il prolonger au Bayern Munich ? Comme Alphonso Davies, qui semble se rapprocher du Real Madrid, Sané (28 ans) est en fin de contrat au Bayern en juin 2025. Les négociations se poursuivent pour une prolongation, mais si un accord n'était pas trouvé d'ici là, on pourrait se diriger vers un transfert cet été.

Selon Ekrem Konur, Paris suit le joueur et est attentif à l'évolution du dossier. Sané serait également pisté par le Barça, Arsenal, Liverpool et Manchester United. A suivre...

PSG, Barcelona, Liverpool, Arsenal and Manchester United continue to be linked with Leroy Sané.



Bayern Munich are continuing negotiations to extend the contract of the 27-year-old German winger.