PSG – Mercato : Campos passe enfin à l'attaque pour Endrick !

Quel club parviendra à s'offrir le crack du Brésil ? Du haut de ses 16 ans, Endrick, jeune attaquant très prometteur de Palmeiras, intéresse les plus grands clubs européens, comme Chelsea, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG. Mais le club parisien serait le seul à avoir avancé dans ce dossier.

C'est le père d'Endrick, Douglas, qui l'a annoncé. « De nombreux clubs de différents pays souhaitent le signer. Le PSG a déjà bougé », a-t-il déclaré auprès du journaliste brésilien Jorge Nicola. À voir donc si Luis Campos arrivera à attirer la pépite à Paris dans les semaines, mois ou années à venir...

