PSG - Mercato : Campos a contacté Mourinho plutôt que Zidane pour l'après-Galtier !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Quoi qu'il se passe pour lui au PSG, on ne pourra pas accuser Luis Campos de renier ses convictions histoire de se maintenir à son poste. Alors qu'il est critiqué en interne par les cadres du vestiaire parisien, qui lui reprochent son recrutement estival, qu'il s'est pris la tête avec Marquinhos et Neymar dimanche dernier, le dirigeant portugais n'a pas peur de défier ouvertement l'émir pour l'après-Galtier. Le propriétaire du club veut Zinédine Zidane, et ce depuis toujours. Le responsable du recrutement, lui, voudrait José Mourinho !

C'est Foot Mercato qui a fait cette annonce il y a quelques minutes. Le média va même plus loin : Campos aurait directement contacté le Spécial One pour prendre la température. Ce dernier avait déclaré il y a quelques années qu'une aventure à Paris lui plairait. En revanche, Campos n'aurait pas encore pris langue avec la Rome. Et pour cause : il doit d'abord voir si son ami Christophe Galtier va terminer la saison et ensuite obtenir l'aval de l'émir al-Thani. Et il y a fort à parier qu'il n'aura pas ce dernier !