PSG - Mercato : Campos prêt à relancer Ziyech cet été !

Les supporters du PSG n’ont pas oublié l’épisode Hakim Ziyech. Contacté dans les dernières heures du dernier mercato hivernal, histoire de faire oublier un marché atone dans le sens des arrivées, l’ailier marocain était prêt à quitter Chelsea mais le club anglais a trapiné des pieds pour boucler son départ.

Résultat : le héros des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde au Qatar s’est retrouvé le bec dans l’au, lui qui était pourtant disposé à consentir de gros efforts pour signer au PSG. Cet été, Ziyech pourrait être relancé par Luis Campos en personne.

Selon Ekrem Konur, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour faire venir le joueur de 30 ans sur les bords de la Seine. Une offre se préparerait en coulisses. Sous contrat jusqu’en juin 2025 chez les Blues, Ziyech est estimé à 18 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

