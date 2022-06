PSG - Mercato : Campos proche de faire fuir un champion du monde !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

L’histoire contrastée entre Alphonse Areola et le PSG serait proche de prendre fin. Le gardien de 29 ans, qui n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans son club de cœur, serait en effet en passe de signer à West Ham.

« West Ham conclut le dossier Areola après un accord verbal sur les termes personnels comme indiqué jeudi dernier. Tout est prêt pour sceller tout cela la semaine prochaine, a assuré Fabrizio Romano. Ça va être un transfert. Les contacts entre les clubs sur les derniers détails sont en cours. »

Si le montant de l’indemnité n’est pas précisée par le spécialiste italien des transferts, le PSG pourrait bien récupérer une somme compris entre 10 et 15 millions d’euros et se décharger en prime d’un lourd salaire. Antero Henrique et Luis Campos auraient alors réussi leur coup.

