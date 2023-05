PSG - Mercato : Campos relance un ex de l’OM et l’ASSE et avance sur un chouchou de Rennes

Nasser Al-Khelaïfi sera à Paris ces prochaines semaines et pourrait mettre un coup de pression à Luis Campos en vue du mercato estival. Le conseiller sportif du PSG a toutefois déjà lancé quelques pistes, notamment en défense. Selon les informations d'Ekrem Konur, il serait ainsi très intéressé par l'axial de Naples, Kim Min-jae.

Des discussions auraient déjà eu lieu, et le conseiller football serait prêt à payer la clause libératoire du joueur tout juste titré champion d'Italie, qui s'élève à 65 millions d’euros ! En plan B, Campos surveille la situation de prolongation de contrat de William Saliba (22 ans). Néanmoins, Arsenal pense que le défenseur français, passé par l’ASSE et l’OM, prolongera son bail cet été.

🚨#EXCL• PSG are monitoring the contract extension situation of Arsenal's 22-year-old defender William Saliba.🔵#PSG 🔴#AFC



👉Arsenal believe that the French defender will extend his contract.🇫🇷 pic.twitter.com/d0hSbesw8j