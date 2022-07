PSG - Mercato : Campos va devoir faire avec des moyens très limités pour la suite du recrutement

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis que le Qatar a débarqué à Paris, le PSG ne nous a pas habitué à compter ses sous. C'est pourtant ce qu'il fait lors de cette intersaison. En effet, L'Equipe du jour explique pourquoi Hugo Ekitike a débarqué en prêt avec option d'achat obligatoire à 28,5 M€ (plus 7 M€ de bonus) en provenance de Reims et cela tient à une enveloppe mercato restreinte. Lors de l'audition de ses comptes par la DNCG, le champion de France se serait engagé à limiter ses investissements sur le marché à 80 M€ plus le fruit de ses ventes.

Or, le PSG a quasiment déjà dépensé son enveloppe mercato puisqu'il a versé 40 M€ au FC Porto pour Vitinha (même si ce sera en deux versements) et 37 M€ au Sporting pour acquérir définitivement Nuno Mendes. Désormais, donc, il ne peut recruter qu'à condition de vendre. Les cessions d'Alphonse Aréola à West Ham et Marcin Bulka à Nice lui ont rapporté 14 M€. Il en faudra d'autres s'il veut finaliser rapidement Renato Sanches (LOSC) ou concurrencer les clubs anglais pour Gianluca Scamacca (Sassuolo)...