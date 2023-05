PSG - Mercato : Campos vise un nouveau joueur des Bleus

Le PSG a deux problématiques principales cet été. La première, renouveler l’effectif avec des joueurs portant une mentalité différente. La seconde, de renforcer impérativement son milieu, qui pêche tant depuis des années au Paris Saint-Germain. Alors, pour remplir ces deux conditions, Luis Campos voudrait jeter son dévolu sur Youssouf Fofana.

Selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG ferait ainsi face à la concurrence de Chelsea et Liverpool sur ce dossier. L’international français, qui faisait la paire avec Aurélien Tchouaméni à l’AS Monaco sort pourtant d’une nouvelle saison très moyenne, mais sa cote auprès des clubs européens ne cesse de grimper.

Loin d’être le meilleur milieu de Monaco, il n’est pas certain que l’ancien strasbourgeois soit le joueur qui permettra au PSG de renforcer drastiquement son milieu de terrain, à voir désormais si cette affaire se concrétise.

🚨PSG, Chelsea and Liverpool are set to compete for the signature of French midfielder Youssouf Fofana in the summer.

🇫🇷 🔴#ASMonaco pic.twitter.com/j5MrXkHImN