PSG - Mercato : Campos vise une deuxième recrue surprise en janvier !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après Warren Zaïre-Emery Emery, blessé pour sa première sélection en équipe de France et forfait jusqu'en 2024, le PSG a enregistré la blessure de Fabian Ruiz hier au Havre (2-0). L'Espagnol est touché à l'épaule droite et cela conforte Paris a enrôler un milieu de terrain cet hiver, avec le jeune argentin Gabriel Moscardo en option. Un milieu et un défenseur attendus Mais d'après RMC, Luis Campos et l'état major du PSG vont aussi chercher à renforcer leur défense, très amoindrie hier au Havre. Même si Presnel Kimpembe, opéré du tendon d'Achille en février, le club de la capitale s'orienterait vers le recrutement d'un défenseur central cet hiver. Podcast Men's Up Life Pour résumer Les besoins sont ciblés au PSG pour cet hiver. Le club de la capitale table sur deux recrues... A savoir un milieu de terrain, avec les blessures de Zaïre-Emery et Ruiz, et un défenseur central, même si Kimpembe s'apprête à rejouer.

Laurent HESS

Rédacteur