PSG – Mercato : Canal+ grand gagnant de l'arrivée de Messi chez les diffuseurs

Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

S'il manquera à Canal+ les dix meilleures affiches de Ligue 1 dont les deux Classiques OM – PSG et PSG – OM, la chaîne cryptée est bien la grande gagnante de l'arrivée de Lionel Messi en France. En effet, face à Amazon qui détient 80% des affiches, le groupe présidé par Maxime Saada peut faire jouer sa priorité sur 28 affiches de Ligue 1 pour prendre un abonnement au PSG et à Lionel Messi.

Déjà 5-3 pour Canal en un mois !

C'est d'autant plus vrai que Canal+ partage également avec RMC Sport les droits TV de la Ligue des Champions et diffusera systématiquement Paris. De quoi faire passer la pilule plus facilement à Vincent Bolloré, éconduit par la justice à plusieurs reprises pour avoir tenté de rendre le lot 3 des droits TV de Ligue 1 qu'il estimait avoir surpayé ?

D'ici à la fin du mois de septembre, Lionel Messi sera diffusé trois fois sur Amazon Prime (Brest le 20 août, Reims le 29, Lyon le 19 septembre) et cinq fois sur Canal + (Clermont le 12 septembre, Metz le 22 et Montpellier le 25 en plus des deux affiches de Ligue des Champions).