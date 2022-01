PSG – Mercato : ce cadeau de Tottenham à l'OL qui passe mal dans le dossier Ndombélé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si l'adage « on ne prête qu'aux riches » est généralement vrai, il faut aussi préciser que les conditions ne sont pas les mêmes d'un club à l'autre. Avec Tottenham dans le dossier Tanguy Ndombélé, le PSG est en train de l'apprendre à ses dépends.

Pour le PSG, c'est salaire à 100%... pas pour les autres

En effet, si les Spurs sont prêts à lâcher l'international tricolore cet hiver, Daniel Levy a quand même imposé une condition assez rigide à Léonardo : que Paris s'acquitte de 100% du salaire de Ndombélé, estimé à 10 M€ par an. Une somme importante dans la masse XXL du PSG puisque Leonardo cherche d'abord à évacuer un joueur dans le secteur (Dina-Ebimbe, Danilo, etc.) avant d'accueillir l'ancien Lyonnais.

En parallèle, Tottenham se montre beaucoup plus coulant avec l'OL et Villarreal dans le dossier Giovani Lo Celso. Comme le rapporte L'Equipe, le club londonien a accepté les conditions financières des Gones qui n'étaient prêt à régler « que » 50% du salaire de l'Argentin (500 000€ brut par mois).

D'après Julien Meynard, journaliste Mercato de Téléfoot, le dossier Ndombélé à Paris serait sur le point de capoter, Leonardo n'étant pas parvenu à faire une place pour accueillir l'ancien Amiénois dans l'effectif.

Tanguy Ndombélé ne rejoindra pas le PSG !

Pas un problème de salaire, mais le club de la capitale n’est pas parvenu à libérer de place.

Le milieu de Tottenham a plusieurs pistes, dont Valence. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 29, 2022