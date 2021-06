PSG - Mercato : ces deux détails qu'il reste à régler pour un accord total avec Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Les supporters du PSG ayant regardé Turquie-Italie (0-3) hier ont pu voir leur futur gardien en action. Gianluigi Donnarumma n'a pas été très inquiété par les attaquants adverses mais tout ce qu'il avait à faire, il l'a bien fait, que ce soit les prises de balle propres ou les relances lointaines dans les pieds. Bref, un très beau coup devrait être officialisé la semaine prochaine.

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport annonce que l'accord est proche mais qu'il reste deux petits points d'achoppement. Le premier concerne le moment où le portier viendra passer sa visite médicale. Paris voudrait que ce soit au plus vite, Donnarumma veut attendre la fin de l'Euro. Certains médias italiens annoncent qu'elle aura lieu aujourd'hui à Coverciano, le Clairefontaine de la Botte. Le second concerne le salaire. Le gardien veut 12 M€ nets par an, le PSG lui en offre 10. Mais La Gazzetta annonce qu'avec le jeu des bonus, les deux parties vont se rapprocher irrémédiablement. L'accord total devrait être officialisé la semaine prochaine.

Donnarumma-Psg, avanti con fiducia. Da lunedì si può chiudere #Calciomercato https://t.co/zNLST4zBjx — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 12, 2021