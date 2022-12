PSG - Mercato : la vérité éclate dans le dossier João Félix !

L’histoire entre João Félix et l’Atlético Madrid devrait se terminer prochainement ! L’international portugais fait le forcing depuis quelques temps pour quitter le club espagnol, le joueur de 23 ans a des relations compliquées avec son coach, Diego Simeone. Cependant, les Colchoneros ne comptent pas brader la jeune pépite qu’ils avaient recruter pour 126 millions d'euros.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs évoquent une potentielle signature de João Félix au PSG. Cependant, pour Fabrizio Romano, le Portugais ne risque pas de signer dans la capitale. Le journaliste italien explique le Paris Saint-Germain n'a jamais ouvert de discussions concrètes pour recruter João Félix. Un transfert du joueur en janvier ne serait absolument d’actualité pour les dirigeants parisiens.

Paris Saint-Germain have never opened concrete talks to sign João Félix from Atlético Madrid, they're still not actively working on any January move as main focus will be the summer. 🔴🔵 #PSG



Milan Skriniar remains top target for PSG in 2023. pic.twitter.com/DuTj6sRTVO