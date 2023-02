PSG - Mercato : Chelsea prêt à tout pour Mbappé l'été prochain ?

Kylian Mbappé a vécu une soirée catastrophique hier à Montpellier. Non seulement le natif de Bondy a manqué deux fois un pénalty mais, en plus, il est sorti ès la 22e minute sur blessure. En attendant de savoir quelle sera la durée de son indisponibilité, l'attaquant a peut-être vu son avenir s'éclaircir. C'est qu'il est toujours décidé à quitter le club de la capitale en raison des promesses non tenues l'été dernier pour l'inciter à prolonger.

Il semblerait en effet que Chelsea soit décidé à s'offrir une pointure mondiale lors de la prochaine intersaison. Les Blues ont pourtant fait très fort cet hiver, recrutant pour plus de 200 M€. Mais le journaliste de la BBC Fraser Fletcher assure que c'est loin d'être fini : "Todd Boehly a toujours dit qu'il voulait faire une recrue majeure pour frapper un grand coup. Enzo Fernandez en était certainement un mais le sentiment est que lui et Behdad Eghbali veulent toujours l'un des grands noms du football à Stamford Bridge et le plus gros transfert doit encore arriver". Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en bout de course, Erling Haaland accroché à Manchester City, il ne reste que Kylian Mbappé...

Todd Boehly has stated he always wanted to make a statement signing. Enzo Fernández certainly was that, but the feeling is he and Behdad Eghbali still want one of the biggest names in football at Stamford Bridge, and the biggest move is yet to come. pic.twitter.com/Yj58RQzjJL