PSG – Mercato : Chelsea se rate, la venue de Ziyech proche de capoter ?

En effet, alors que tout était ok entre toutes les parties et que le Marocain souhaitait partir à Paris, les Blues ont comis une erreur dans le renvoi des documents.

Le contrat de Ziyech n'a pu être validé à temps et le deal est plus que menacé. Les deux clubs cherchent actuellement une solution. D'après L'Equipe, le PSG va déposer un recours demain à la LFP.

Big issue for Hakim Ziyech deal. PSG and Chelsea signed the contracts but were not sent back to be registered in time — contracts are not validated as of now 🚨🔴🔵 #DeadlineDay



Clubs trying to find a solution now. pic.twitter.com/zLXcPQ6zKW