PSG - Mercato : Coman ne sera pas le successeur de Mbappé

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, Kingsley Coman ne fera pas son retour au club de la capitale l'été prochain. En effet, l'ailier droit français a prolongé ce mercredi son contrat avec le Bayern Munich de quatre saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027.

"Je suis très heureux car le Bayern est l'un des meilleurs clubs du monde et je sais que nous avons encore beaucoup de possibilités et de grands objectifs ici. Je suis maintenant au club depuis 2015, j'ai l'impression d'être dans une grande famille. Tout est parfait ici. Mes meilleures années de footballeur sont encore devant moi, et je suis heureux de les passer au Bayern. Mon plus grand objectif est de remporter à nouveau la Ligue des Champions et cette fois, s'il vous plaît, avec nos fans", a déclaré Kingsley Coman après sa prolongation sur le site officiel du club bavarois.