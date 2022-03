PSG – Mercato : contacts établis avec un nouveau coach !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Mauricio Pochettino ne sera pas le coach du PSG la saison prochaine. L’Argentin va être licencié à la fin de la saison ou peut-être même avant. Pour prendre sa succession, le PSG possède de nombreuses cibles et a établi le contact avec l’une d’entre elles.

Le journaliste italien Pasquale Guarro révèle que des premiers contacts auraient débuté avec l’entraîneur de Tottenham Antonio Conte. La direction du PSG estime qu’il est l’entraîneur parfait pour gérer le groupe parisien.

🚨 De premiers contacts auraient débuté avec Antonio Conte 🇮🇹 ! La direction du PSG estime qu’il est l’entraîneur parfait pour son équipe.



Adam Duarte

Rédacteur