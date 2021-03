PSG - Mercato : coup de frein pour Mbappé, un plan B d’envergure activé à Doha ?

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

Le dossier Kylian Mbappé (22 ans) pourrait devenir plus épineux que prévu. Au fil des mois, les réunions se sont pourtant succédé avec les dirigeants du PSG et elles ont selon L’Équipe permis de faire avancer les choses sur certains aspects : le club de la capitale veut le prolonger de quatre ou cinq ans et il a élaboré une proposition salariale qu’il estime très intéressante dans le marché actuel.

Problème : le champion du monde n’a manifestement pas eu toutes les réponses à ses questions et il a expliqué en interne poursuivre sa « réflexion » ! À seize mois de la fin de son bail, les dirigeants du PSG estiment pourtant que c’est le moment de trancher. « En cas de réponse négative, ils veulent pouvoir se retourner, c’est-à-dire envisager une vente et un plan B d’envergure, peut-on lire dans le quotidien sportif. Parce qu’ils n’imaginent pas une seconde le voir filer libre, parce qu’on parle d’une opération à neuf chiffres et que cela pourrait leur permettre de se positionner sur d’autres pointures (Messi ?), ils veulent une réponse au plus vite. »

Mbappé pourrait étirer sa réflexion au-delà de cet été

« Vu les enjeux, le club est obligé d’agir ainsi, analyse un proche témoin du dossier. Un joueur pareil, c’est interdit d’attendre de se retrouver à moins de deux ans de sa fin de contrat… » Tout cela ne veut pas dire pour autant que Mbappé envisage un départ cet été mais il attendrait davantage de garanties sur le moyen terme. Quel projet, quelle équipe la saison prochaine et les suivantes ? Quelle sera sa place, sachant que d’autres cylindrées projettent de construire autour de lui ? Autant d’interrogations qui alimentent la réflexion de l’attaquant du PSG, qui pourrait se prolonger jusqu’à l’été et peut-être même au-delà...