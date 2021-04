PSG - Mercato : coup de pression pour Mbappé et Neymar, une signature avant les demies de C1 ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG est dans le dernier carré de la Ligue des champions. Malgré la défaite d’hier au Parc des Princes (0-1), les hommes de Mauricio Pochettino ont éliminé le Bayern Munich et se projettent déjà sur la suite de la compétition avec appétit.

Tout heureux de la nouvelle, Nasser Al-Khelaïfi s’est frotté les mains en n’oubliant pas de mettre un petit coup de pression pour les prolongations attendues de Neymar (29 ans) et Kylian Mbappé (22 ans. « On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir », a réagi le président du PSG au micro de RMC Sport.

Le voeu du PSG pourrait être exaucé très bientôt pour Neymar

Le voeu président pourrait être exaucé très bientôt pour Neymar. « En attendant la demi-finale aller, le 27 ou le 28 avril, une bonne nouvelle pourrait intervenir, explique L’Équipe ce mercredi. D’accord avec le PSG pour prolonger son bail dans la capitale, il n’a plus qu’à signer, et l’officialisation pourrait intervenir dans ce laps de temps. Le club cherchait le bon timing pour annoncer la prolongation de sa star. Il en tient une. »