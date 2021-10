PSG - Mercato : coup de théâtre pour l'avenir de Pochettino !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Pour remplacer Nuno Espirito Santos, Tottenham penserait à son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino, qui est à la tête du Paris Saint-Germain depuis janvier dernier.

"Tottenham surveille la situation au PSG. Si Pochettino devenait disponible, Tottenham remplacerait-il Nuno par lui ? Je pense qu'ils le feraient. Vous n’avez qu’à voir à quel point Levy a travaillé dur pour lui cet été. Ils ont été effrayés par la puissance financière du PSG. Je pense que c'est la seule façon pour Tottenham de se débarrasser de Nuno", a confié le journaliste anglais proche des Spurs, John Wenham, dans un entretien accordé à Football Insider.

