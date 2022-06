PSG - Mercato : coup de théâtre pour Pochettino et Campos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG veut changer de nombreuses choses au sein du club cet été. Après une nouvelle désillusion en Ligue des champions, l'émir du Qatar veut frapper fort et ne veut plus connaître de désillusion sportive. Conscient que l'organigramme du club n'était pas assez efficace, ce dernier à lancer un véritable remaniement. Après le départ du directeur sportif brésilien Leonardo, Mauricio Pochettino semblait se diriger vers la sortie tandis que Luis Campos devait signer pour remplacer Leonardo. Cependant, un coup de théâtre voit le jour pour Pochettino et Campos !

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, Luis Campos aurait des divergences avec les propriétaires du club, notamment sur l’identité de l’entraîneur. Son arrivée au sein du club pourrait donc être remise en question. De son côté, le coach argentin Mauricio Pochettino pourrait être maintenu à la tête de l'équipe, si Zinedine Zidane refuse le poste.

On le disait proche d’un poste de DS à Paris mais la situation de Luis Campos a évolué. Il y a des divergences entre le Portugais et les propriétaires du PSG, notamment sur l’identité de l’ entraîneur. À Doha le maintien de Pochettino est envisagé si ZZ ne vient pas. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 1, 2022

Pour résumer Alors que le PSG a commencé son grand remaniement, un coup de théâtre voit le jour pour Mauricio Pochettino et Luis Campos. Le portugais ne serait plus si proche du club et Pochettino pourrait définitivement rester en poste.

Adam Duarte

Rédacteur