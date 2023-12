PSG – Mercato : coup de théâtre pour un dossier annoncé de l’hiver !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il y a quelques jours, Sport évoquait un possible départ dès le mois de janvier d’Arnau Tenas, laissé d’être troisième gardien du PSG et désireux de retrouver du temps de jeu en prêt dans un club de Liga.

Ce dimanche, le jeune portier catalan a profité de l’exclusion rapide de Gianluigi Donnarumma au bout de 10 minutes et des soucis de dos de Keylor Navas pour faire son baptême de Ligue 1 dans le but du PSG face au Havre (2-0) et de devenir l’un des héros du match.

Tenas veut continuer au PSG

Alors que Luis Enrique a déjà annoncé que Tenas serait reconduit dans le but contre le FC Nantes le week-end prochain au Parc des Princes, le « nouveau Victor Valdes » a, de son côté, réglé la question de son avenir : « Je pense juste au match à venir, je suis très content au PSG. Je travaille, je m’entraîne fort et je continue d’apprendre énormément de cette équipe qui est l’une des meilleures au monde ». Rumeur éteinte.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life