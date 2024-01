PSG - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Gonçalo Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Gonçalo Ramos, qui peine à convaincre depuis le début de la saison, se ferait déjà indiquer la sortie à Paris. Auteur de 4 petits buts toutes compétitions confondues, celui qui est arrivé en prêt avec option d’achat obligatoire de 65 millions d'euros, n’a pas planté un seul but en Ligue des Champions. Et d’après L'Équipe, Luis Enrique ne considérerait pas le Portugais capable d’évoluer en 9 lors des grands matchs. Voilà une raison pour laquelle il n’a disputé qu’un des six matchs de poules en C1.

Ramos vers un départ dès cet hiver ?

Toujours d’après L'Équipe, les décideurs parisiens s’interrogeraient sur les prestations de l'ancien joueur de Benfica et pourraient le laisser partir dès cet hiver si une offre élevée était transmise durant ces dix prochains jours.

