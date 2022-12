PSG - Mercato : coup dur dans le dossier Marcus Rashford

Nasser al-Khelaïfi ne s'en cache plus : le président du PSG veut récupérer Marcus Rashford (Manchester United, 25 ans) libre l'été prochain. « C'est un joueur qui est vraiment incroyable. Avoir Rashford gratuitement ? Tous les clubs courraient après lui, sans aucun doute. Nous avons déjà parlé de notre intérêt pour lui mais ce n'était pas le bon moment pour les deux parties », déclarait encore récemment le président francilien.

Si l'été 2023 semblait la fenêtre idéale pour Paris, il semblerait que le champion de France doive encore s'armer d'un peu de patience. En effet, The Sun rapporte que, comme pour Diogo Dalot qui intéresse le FC Barcelone, Manchester United va utiliser sa clause unilatérale de prolongation pour étendre le contrat de Marcus Rashford jusqu'en juin 2024... Avant de discuter avec son buteur d'un nouveau contrat.

Erik ten Hag a même confirmé en conférence de presse que les Red Devils allaient « exercer leurs options » sur ces dossiers sensibles. Un coup dur pour le PSG qui préparait un contrat XXL à 850 000 £ par semaine (50 M€ par an environ) pour attirer Rashford gratuitement et en faire l'un des nouveaux joyaux de sa couronne...

