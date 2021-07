PSG - Mercato : coup dur pour Donnarumma, fauché en plein vol !

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Le PSG a recruté le meilleur joueur de l’Euro sans même le savoir. Leonardo pourra donc difficilement être critiqué pour avoir eu le nez assez creux en allant chercher Gianluigi Donnarumma à Milan. Libre, le gardien de la Squadra Azzurra est attendu cette semaine à Paris pour signer son contrat.

Quand précisément ? L’interrogation demeure. Pour le moment, L’Équipe explique que Donnarumma fait la fête à Rome et pourrait couper son élan en plein vol en se reposant sur ses lauriers. Pire, ce temps de retard sur la préparation pourrait être un sacré coup dur dans la concurrence qu’il entend livrer à Keylor Navas.

« Il bénéficiera de trois nouvelles semaines de vacances, comme tous les internationaux du PSG ayant été retenus pour une grande compétition cet été. Son arrivée effective au Camp des Loges est donc prévue aux alentours du 1er août, peut-on lire dans le quotidien sportif. Le club de la capitale aura alors achevé sa préparation et se dirigera vers le Trophée des champions, contre Lille, prévu ce jour-là à Tel-Aviv. C'est Navas qui y gardera le but parisien. Pour convaincre Mauricio Pochettino qu'il mérite une place de titulaire, Donnarumma devra donc assez vite rattraper le temps perdu et espérer que son concurrent ne soit pas irréprochable. »

Voici la une du journal L'Équipe du mardi 13 juillet 2021.



