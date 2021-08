PSG - Mercato : coup dur pour Erling Haaland

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Pour remplacer Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid, le nom d'Erling Haaland est annoncé avec insistance ces dernières heures du côté du Paris Saint-Germain. Mais l'opération semble néanmoins très difficile à réaliser pour le club de la capitale.

Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, les dirigeants du Borussia Dortmund camperaient sur leurs positions à l'heure actuelle et ne souhaiteraient pas se séparer de l'attaquant norvégien cet été, et encore moins pour le laisser partir au PSG. La raison ? Les relations entre les deux clubs ne sont pas des plus cordiales.

Mais le BVB Dortmund campe sur ses positions à l’heure d’aujourd’hui et ne souhaite pas se séparer d’Haaland https://t.co/19s9NtKn78 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 27, 2021