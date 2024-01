PSG - Mercato : coups de théâtre confirmés pour Guimaraes et Kimmich !

Cibles hivernales du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes, et le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, ne devraient pas rejoindre le club de la capitale lors de ce mercato hivernal. C'est ce qu'a annoncé le compte Twitter @PSGInside_Actu, confirmant donc la tendance des derniers jours dans ces deux dossiers.

"Joshua Kimmich l'a dit lui-même ce week-end, il la même rajouté que, par contre pour cet été, il y aura sûrement des discussions avec son club et peut-être d'autres... Pour Bruno Guimaraes, c'est la même chose que Kimmich. Ce n'était pas très difficile à deviner étant donné qu'un membre de la direction du club le jugeait intransférable pour cet hiver. Le seul moyen de le faire venir, c'est sa clause libératoire mais Paris ne peut pas payer l'intégralité cet hiver", a expliqué le suiveur du PSG. Les dirigeants parisiens vont donc devoir patienter jusqu'à l'été prochain pour espérer boucler l'un ou ces deux dossiers.

Pour #GoncaloRamos, ce n'est pas totalement vrai . Certes il y a une déception concernant les six premiers mois. Mais le club n'a pas l'intention de le vendre. Car il faudrait trouver un remplaçant, et le club a d'autres priorités.



