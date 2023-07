PSG - Mercato : coups de tonnerre pour Kane, Osimhen et Felix !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG commence à préparer l’avenir sans Kylian Mbappé. Très remonté contre lui depuis son palais de Doha, l’émir Al Thani songerait ainsi à injecter l’argent de son possible transfert sur plusieurs joueurs. Priorité de l’été, Harry Kane semble s’éloigner de Paris. Selon Sport1, l’attaquant anglais souhaiterait rejoindre seulement le Bayern Munich et devrait en faire l’annonce à la direction de Tottenham à son retour à l’entraînement dès demain.

200 M€ pour Osimhen ?

Au sujet de Joao Felix, Sports Zone en dit plus. « Il s’est longuement entretenu dimanche dernier avec Luis Campos, explique le compte Twitter. Si il n’est pas une priorité du club, il émerge comme option pour suppléer un éventuel départ de Mbappé. Luis Enrique apprécie également le joueur mais Paris devra lui faire la place pour jouer. Le joueur, quant à lui, a signifié qu’il se complairait même dans un rôle de remplaçant et qu’il est prêt à faire ses preuves. Toujours est-il qu’une telle opération est pour l’heure trop onéreuse pour Paris, Newcastle et un autre club ont déjà amorcé des discussions. »

Enfin, le PSG est fixé sur le tarif réclamé par Naples pour Victor Osimhen. « Le seul club qui pourrait aller le chercher est le Paris Saint Germain, a assuré hier le président Aurelio De Laurentiis à Sport Mediaset. Donc si Nasser Al-Khelaïfi veut sortir 200M€ nous les attendons, puis nous évaluerons. »

