PSG - Mercato : coups durs pour Gueye et Paredes

Le rêve Zidane, l'alternative Conte et duel serré pour Pogba

C'était une priorité. Et elle devrait finalement être opérée dans les temps par la direction du PSG. Idrissa Gueye et Leandro Paredes ne porteront plus le maillot parisien dans les prochains mois. Quitte à ne pas réaliser de bonnes affaires. Ainsi, et comme cela est expliqué sur twitter, le club de la capitale a tout d'abord bradé Gueye, qui doit retourner à Everton pour, tenez-vous bien, moins de 5 millions d'euros.

Quant à Paredes, si le montant est plus important (on parle de 15 millions plus 5 de bonus), il ne s'agit que d'un prêt avec option d'achat. Et rien ne dit que le milieu de terrain ne sera pas de retour dans quelques mois.