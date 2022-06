PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo a l’avenir de Neymar entre ses mains

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Et si malgré son contrat qui le liera au PSG jusqu’en 2027 après une prolongation automatique, Neymar (30 ans) prenait la décision de quitter le club de la capitale cet été ? Après l’arrivée de Luis Campos et la mise en place d’un nouveau projet, la direction du club parisien se serait montrée ouverte à une vente du numéro 10 brésilien cet été. Selon RMC Sport, Neymar serait vexé et réfléchirait lui aussi à partir, à quelques mois de la Coupe du monde.

CR7 et Neymar, destins croisés ?

Le même média, par l’intermédiaire du journaliste Loic Tanzi, ajoute que seulement trois clubs pourraient se permettre de recruter Neymar cet été sur le papier. Parmi eux : Manchester United, qui pourrait signer le Brésilien si Cristiano Ronaldo venait à plier bagages de chez les Red Devils lors du mercato. Chelsea et Newcastle auraient eux aussi les moyens de financer un tel transfert. Des Blues qui seraient également chauds pour récupérer ce même CR7 cet été...

Pour résumer Alors qu’il a ouvert la porte à un départ du PSG cet été, Neymar (30 ans) pourrait filer du côté de Manchester United en Premier League en cas de départ de Cristiano Ronaldo. En Angleterre, Chelsea et Newcastle seraient les deux autres clubs qui pourraient recruter le Brésilien.

