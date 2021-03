PSG – Mercato : Cristiano Ronaldo ne serait même pas un plan C pour Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si Jorge Mendes fait des pieds et des mains pour trouver un nouveau point de chute à son poulain Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin, 36 ans), ce n'est pas gagné. En effet, du côté du Real Madrid, Florentino Perez n'envisage pas un retour de l'astre portugais et regarde plutôt des solutions d'avenir (Mbappé, Haaland). Au PSG, QSI et Leonardo sont bel et bien intéressés mais CR7 n'est qu'un grand nom parmi d'autres dans la liste.

Mbappé, Messi et Kane passeraient avant lui...

D'après OK Diario, la liste des priorités de Paris est assez claire. En premier choix, Leonardo va batailler pour obtenir la prolongation de Kylian Mbappé. S'il échoue, la première alternative se nomme Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone et plus jeune de deux ans par rapport à CR7. Mais le plus grave est que Cristiano n'est même pas le 3e choix, lui qui serait encore devancé par Harry Kane (Tottenham), lequel vient tout juste d'ouvrir la voie à un départ cet été (« Ecoutez, j'essaie de rester en dehors de cette spéculation autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d'ici la fin de l'été, puis nous verrons où nous allons à partir de là »).

Pour résumer, dans l'esprit des décideurs parisiens, Cristiano Ronaldo – qui dispose encore d'une année de contrat à Turin – n'est que le 4e choix. Aux vues de l'ego de la star lusitanienne, pas sûr qu'il le vive très bien...