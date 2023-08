PSG - Mercato : Daniel Riolo annonce une dinguerie pour Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après de nombreux recrutements, le secteur offensif semble rester une priorité pour le PSG. Bien que le secteur défensif soit bouclé, cela semble ne pas être le cas pour le milieu de terrain, sans pour autant inquiéter Luis Enrique. Pour Daniel Riolo, c'est un choix du coach espagnol. Enrique satisfait de son entrejeu Interrogé à propos de l'effectif du PSG dans l'After Foot sur RMC ce mercredi, Daniel Riolo déclare : "Le 23 août, envisager que la saison se fasse avec Ugarte, Warren, Vitinha, Fabian Ruiz et Soler, je trouve ça dingue.". Pourtant, l'éditorialiste révèle que Luis Enrique ne subit pas ses choix, comme certains le pensent. Le coach espagnol a fait son choix : « Luis Enrique n'avait pas envie d'autres milieux de terrain », poursuit Riolo. L'entraîneur du PSG a sans doute une idée derrière la tête… 🔴🔵 Le PSG est-il armé au milieu de terrain ?



🎙 @DanielRiolo : "Le 23 août, envisager que la saison se fasse avec Ugarte, Warren, Vitinha, Fabian Ruiz et Soler, je trouve ça dingue." pic.twitter.com/pocLALjCtI — After Foot RMC (@AfterRMC) August 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Daniel Riolo déclare : "Le 23 août, envisager que la saison se fasse avec Ugarte, Warren, Vitinha, Fabian Ruiz et Soler, je trouve ça dingue.". Pourtant, l'éditorialiste révèle que Luis Enrique ne subit pas ses choix, comme certains le pensent : « Luis Enrique n'avait pas envie d'autres milieux de terrain », poursuit Riolo.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur